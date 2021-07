Strasser: Die Kilometer-Jagd kann beginnen

Nach einem zweiwöchigen Höhentrainingslager in der Schweiz ist Extrem-Radprofi Christoph Strasser für seinen Weltrekordversuch am Fliegerhorst in Zeltweg bereit. Das Wetter droht dem Kraubather, der sechs Mal das prestigeträchtige Race Across America gewinnen konnte, einen Strich durch die Rechnung zu machen - der Versuch soll aber plangemäß über die Bühne gehen.