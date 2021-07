In diesen Fällen sagen wir Danke!

Geld für WLAN-Verstärker erstattet

Bereits letztes Jahr hatte Alexander J. einen Verstärker für sein WLAN-Internet in einem Shop seines Mobilfunkanbieters erworben. Nach kurzer Zeit war das Gerät defekt. Der Leser kontaktierte den Kundendienst, das Gerät wurde ausgetauscht. Doch auch bei dem neuen Verstärker trat der Fehler wieder auf. Herr J. wandte sich neuerlich an den Shop. Dort wurde das Gerät repariert. Als der Adapter nochmals defekt wurde, bat der Wiener die „Krone“ um Hilfe. Auf Anfrage bedauerte A1 die Unannehmlichkeiten. Der Betrag für das Gerät wird an den Leser rückerstattet.