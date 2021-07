„Armer Italiener“ als dreister Uhrengauner

1200 Euro sollen die Zeitmesser wert sein, so fabulierte der Mann mit italienischem Fahrzeug. Der dubiose Verkäufer benötige aber dringend Geld, und so würde er sich mit läppischen 160 Euro zufrieden geben. Das Opfer (24) aus dem Bezirk Mödling fiel auf den dreisten Trick herein, händigte das Geld aus und fuhr zuerst noch glücklich nach Hause.