Drei Meldungen über Wolfssichtungen in Kefermarkt

Am Mittwoch langten bei der für das Wolfsmanagement in Oberösterreich zuständigen Abteilung Land- und Forstwirtschaft der oberösterreichischen Landesregierung drei Meldungen betreffend Wolfssichtungen in Kefermarkt ein. Die Landwirte in der Umgebung werden ersucht, wachsam zu sein und ihre Weidetiere entsprechend zu schützen.