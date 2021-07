Mozillas VPN-Dienst ab sofort auch in Österreich

„Kinderleicht“

Das Mozilla VPN soll zu alledem auch noch „kinderleicht zu verwenden und dadurch ein Produkt für alle“ sein. „Wir haben es bewusst so entwickelt, dass sowohl die Installation und Einrichtung als auch die alltägliche Verwendung ganz unkompliziert sind. Laden Sie einfach die App auf Ihr Gerät herunter, melden Sie sich mit Ihrem Firefox-Konto an, schließen Sie den geführten Einrichtungsprozess ab und verbinden Sie sich mit nur einem Fingertippen oder Klick mit einem Server an Ihrem bevorzugten Standort“, erläutert der Hersteller.