„Warum ist bei Hitze trinken so wichtig?“

Du bestehst zu zwei Dritteln aus Wasser - hättest du das gewusst? Wenn du beispielsweise 45 Kilo wiegst, sind das rund 30 Liter. Diese Flüssigkeit sorgt dafür, dass dein Körper richtig funktioniert: Die Nieren schwemmen damit z. B. Stoffe aus, die er nicht mehr braucht. Das passiert jedes Mal, wenn du „Lulu machst“. Aber auch dein Gehirn benötigt Wasser, damit es gut arbeiten kann- denke dabei an einen vollgesogenen Schwamm, mit dem man die Schultafel reinigt. Ist er staubtrocken, gelingt das nicht. Nicht nur auf der Toilette verliert jeder Mensch täglich Flüssigkeit, sondern ebenso durch Schwitzen. Dadurch kühlt sich der Organismus ab, wenn es sehr heiß ist oder man viel Bewegung macht. Außerdem atmen wir Wasser in Form von Dampf aus. Daher gilt das Nachfüllen als so wichtig - ähnlich wie bei einer Blume, die ohne Wasser nicht gedeihen kann. Trinken ist somit lebensnotwendig!