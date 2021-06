„Warum muss ich mich eincremen?“

Im Sommer sind wir alle gerne draußen unterwegs, auch weil es so angenehm warm ist. Da machen spielen und Bewegung gleich noch mehr Spaß. Doch aufgepasst: Zu viel Sonne kann gefährlich werden! Auf die Haut treffen nämlich für uns nicht sichtbare sogenannte UVB-Strahlen, die in die obere Schicht eindringen. Dann produziert der Körper braunen Farbstoff, das Melanin. Dadurch wird unsere Haut dunkler - denke dabei vielleicht an ein Brathuhn, wenn es deine Mama aus dem Backrohr nimmt. Viele Erwachsene meinen, sie wären „schön braun“. Dabei ist der Körper gar nicht glücklich, wenn er zu viel Sonnenstrahlung ausgesetzt wird. Er verteidigt sich sogar! Seine „Waffe“ ist die eben erwähnte Bräunung. Damit schützt er seine Hautzellen so gut, wie er nur kann.