Elferschütze Saka für Ehrenauszeichnung nominiert

Peter Mason, der Bezirksvorsteher von Ealing (Teil von Groß-London) nominiert Saka für den Titel: „Freedom of Borough“. Der Titel wird schon seit dem 13. Jahrhundert vergeben. EInher mit der Auszeichnung gehen besondere Rechte. Eine Person, die den Titel verliehen bekommt, darf sich „Freeman of the City“ nennen und durch die Stadt zu marschieren.