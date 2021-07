Österreich: Neue Mautregeln „herbe Enttäuschung“

Drei Hauptkritikpunkte am Entwurf

Was nunmehr vorliege sei „unausgegoren, nicht zielführend und schlicht und einfach nicht gut, zeigt sich auch Thaler enttäuscht. Sie nannte drei Hauptkritikpunkte an dem Entwurf: eine CO2-Differenzierung bei den Infrastrukturaufschlägen, also eine günstigere Maut für Elektro- und Wasserstoff-LKW, das Vetorecht von Nachbarländern auf Mautaufschläge und die fehlende Zweckwidmung der Umweltaufschläge für den Verkehrssektor.