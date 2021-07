Yusuf Demir: Rundgang und Empfang bei Barca-Boss

Der von Rapid vorerst an die Katalanen verliehene 18-Jährige war wie einige andere Akteure von Barcelonas B-Team beim Auftakt in die Vorbereitung auf die neue Saison gleich mit am Trainingsplatz. Außerdem gab es eine Führung durchs Museum und auch Klubchef Joan Laporta nahm sich extra lange Zeit für den Wiener.