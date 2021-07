Aus Wut mit Feuerlöscher gegen Decke geschlagen

Weil ein Garagenwart bei seinem Kontrollgang am Montag in einer öffentlichen Tiefgarage in Klagenfurt einen am Boden liegenden, zerstörten Rauchmelder vorfand, sichtete er die Aufnahmen der Überwachungskamera und konnte darauf eine männliche Person wahrnehmen, die eine Stunde lang vergeblich versucht hatte, mit ihrem Pkw aus der Garage zu fahren. Aus Wut hatte der Mann dann mit einem Feuerlöscher gegen die Decke geschlagen.