Bei Flucht vor der Polizei gegen Baum gekracht

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich in der Nacht auf Sonntag ein 19-jähriger Autolenker in Seefeld in Tirol. Der Verdächtige wollte einer Verkehrskontrolle entgehen, drehte eilig um und ergriff die Flucht. Diese endete schließlich abrupt in einem Waldstück, weil der Lenker einen Baum rammte. Zusätzlich brisant: Der junge Mann hat keinen Führerschein und war zudem leicht alkoholisiert.