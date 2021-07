Drogen: Schwerpunktaktion in den Tiroler Kasernen

„Aktion scharf“ hinsichtlich Drogen in den Tiroler Kasernen! Unter dem Decknamen „Schwerpunktaktion Schneekanone“ wurde der Einsatz vom Militärkommando Tirol geplant und in Zusammenarbeit mit Militärpolizei und Polizei in der Vorwoche durchgeführt. Auch Spürhunde waren dabei.