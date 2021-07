Unsportlich? Medaillen-Aufregung um England-Profis

Elfer-Fluch hält an

Nach dem Elfer-Drama hat England weiterhin keinen EM-Titel auf dem Konto. Der Strafstoß-Fluch hält an: Von bisher neun Elfmeter-Entscheidungen bei großen Turnieren haben die Engländer nun sieben verloren. Bei Europameisterschaften sind es sogar vier in Folge.