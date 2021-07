Betrunkener (24) schlägt Steirer Bierkrug auf Kopf

In einem Lokal in Bärnbach (Steiermark) ist in der Nacht auf Sonntag ein Streit gehörig eskaliert: Ein betrunkener Iraker war wohl auf Krawall gebürstet und soll einen 44-jährigen Lokalbesucher grundlos angepöbelt haben. Als dieser sich - nur mit Worten - wehrte, schlug ihm der 24-jährige Mann mit einem Bierkrug auf den Kopf.