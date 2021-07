Marillenernte in den Vorgärten der Wachau

Bereits seit drei Wochen herrscht bei Marillenbauer Weiss Hochbetrieb. Wie viele andere Landwirte auch hatte man im bekannten Familienbetrieb heuer zwar mit großer Trockenheit zu kämpfen. Mit der nun beginnenden Ernte könne man aber, sagt Tochter Victoria Weiss, im Großen und Ganzen sehr zufrieden sein. Erst Ende Juni hat sie ihren Job als Digital-Marketing-Managerin in Wien an den Nagel gehängt, um sich fortan voll und ganz auf das „Marillen-Business“ zu konzentrieren. Und aufgrund der Vielfalt an nacheinander reifenden Sorten stehen im Betrieb bis in den August hinein jetzt einmal Ernte und Verkauf an oberster Stelle.