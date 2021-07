700.000 Steirer haben die erste Impfung erhalten

Laut Koren wird es weiters am 22. Juli eine „Lange Nacht des Impfens“ bei den niedergelassenen Ärzten geben. Bereits 104 Ordinationen haben sich dafür angemeldet. Außerdem werden heute in der islamischen Kultusgemeinde und mit Unterstützung der Wissenschaftlichen Akademie 350 Impfungen mit Johnson & Johnson erfolgen. Am 21. August gibt es außerdem bei den Einkaufszentren Graz-Murpark, Graz-Citypark, Seiersberg und Leoben die Möglichkeit, sich ohne Anmeldung impfen zu lassen. „Damit wollen wir einige hundert Personen pro Tag erreichen und wenn diese Aktion gut angenommen wird, wird es weitere in der Form geben“, betont Koren. Mit dem Blick auf die geplanten Dritt-Stiche im Herbst werden schon im August die Vorarbeiten beginnen, damit es, wenn der Bund die endgültige Entscheidung trifft, in welchem Abstand die Drittstiche erfolgen sollen, schnell gehen könne.