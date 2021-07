Unwetter: Murenabgang und Steinschlag in Osttirol

Auch in Osttirol sorgten in der Nacht auf Freitag teils heftige Unwetter für Probleme: In Hopfgarten in Defereggen ging im Bereich des Großlercher Grabens eine riesige Mure ab. Verletzt wurde niemand. Die L25 Defereggental Straße musste für den gesamten Verkehr gesperrt werden. In St. Jakob kam es fast zeitgleich zu einem Steinschlag.