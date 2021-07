Die Grenzregion im Unterland kulturell erkunden

68 Gemeinden im nördlichen Tirol und in Südostbayern listet der am Donnerstag präsentierte Euregio Kulturführer auf. In Zeiten, in denen die „grüne Grenzregion“ vermehrt als Tages- wie Urlaubsziel gewählt wird, bietet er umfangreiche Einblicke zu den kulturhistorischen Hintergründen und Kulturangeboten der einzelnen Kommunen.