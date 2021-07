In vielen Ländern ist es bereits möglich: Die künstliche Befruchtung für alle. Meine Sexualitätsstudie zeigte, dass mehr als ein Drittel der Singles im reproduktiven Alter einen Kinderwunsch hat, aber aufgrund des Lockdowns keinen geeigneten zweiten Elternteil kennenlernen konnte. Je lauter die biologische Uhr tickte, umso verzweifelter wurden Singles mit Kinderwunsch in der Pandemie. In anderen Ländern ist das kein großes Problem. Dort müssen ungewollt kinderlose Singles sich nicht krampfhaft in eine (vielleicht nur wenig glückliche) Liebesbeziehung begeben, um sich ihren Kinderwunsch zu erfüllen. Oder mit irgendwem, den sie gerade kennengelernt haben, am Tag des Eisprungs ungeschützt Geschlechtsverkehr praktizieren. In Ländern wie Deutschland, Spanien, Polen oder Dänemark ist es Single-Frauen erlaubt, mithilfe einer Samenspende ein Kind zu zeugen. Auch in Frankreich wurde gerade ein Gesetz beschlossen, das allen Frauen den Zugang zur Reproduktionsmedizin ermöglicht - auch Singles.