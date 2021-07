„Streithähne“ Mourinho und Wenger sind sich einig

Nach 1966 stehen die „Three Lions“ wieder einmal in einem großen Endspiel, wo am Sonntag im Wembley-Stadion Italien wartet. Stürmer-Star Harry Kane hatte seine Elf erst in der Verlängerung nach einem äußerst umstrittenen Elfmeter erlöst. Man-City-Angreifer Raheem Sterling war zuvor relativ leicht zu Fall gekommen, der Angreifer fädelte gegen Joakim Maehle geschickt ein. Eine Aktion, die medial für große Aufregung sorgte. So legte sich der frühere Arsenal-Coach Arsene Wegner schnell fest: „Für mich war es kein Elfmeter! In Momenten wie diesen verstehe ich nicht, warum der Video-Assistent Schiedsrichter Makkelie nicht bittet, sich das anzuschauen. Ich denke, dass der VAR den Unparteiischen im Stich gelassen hat, nicht Dänemark!“