Exotische Pflanzen machen Neusiedl am See „grüner“

Zaubergärtner Wolf Stockinger und die Mitarbeiter des Bauhofes in Neusiedl am See haben den Platz vor dem Rathaus in Neusiedl in einen Palmenhain verwandelt. Neun verschiedene Palmen – von jedem Kontinent welche – ziehen die Blicke an. Gepflanzt sind sie, wie es sich für eine Weingegend gehört, in alte Weinfässer.