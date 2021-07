Deutsche fahren vorsichtigen Kurs bei Fan-Rückkehr

Rekordmeister Bayern München darf in der Allianz Arena nur vor höchstens 20.000 Fans spielen, da Bayern eine Auslastung von 35 Prozent erlaubt. Hintergrund ist, dass Bayern aufgrund der Delta-Variante, steigender Fallzahlen in anderen Ländern und einer allfälligen Reiserückkehrer-Problematik zunächst einen vorsichtigen Kurs fahren will.