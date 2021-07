Wissenschafter entdeckte neues Mineral in Raabs

„Stein der Rekorde“

Der nun von Ertl am Institut für Mineralogie der Universität Wien - Vorstand ist Professor Christian Lengauer - erstmals beschriebene pinke Turmalin wird schon als „Stein der Rekorde“ bezeichnet. Denn während es bei neu entdeckten Mineralarten meist um mikroskopisch kleine Körnchen geht, sind die Kristalle in diesem Fall bis zu mehrere Zentimeter groß. Zum anderen zeichnet sich dieser Turmalin, der rund 340 Millionen Jahre alt ist, durch spezielle Eigenschaften aus. Er könnte nun als Geothermometer in der Erforschung der Erdgeschichte sowie auch in der Technik eingesetzt werden.