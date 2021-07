Gutachten bescheinigt: Amokfahrer psychisch krank

„Das Ermittlungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen, der Verdächtige befindet sich in Anhaltung“, erklärt Ulrike Breiteneder von der Staatsanwaltschaft Linz. Weil Safet C. aus Linz laut Gutachten bei der Tat – der streng religiös gekleidete Moslem hatte bei einer Anhaltung eine Polizisten 50 Meter mitgeschleift, einen zweiten leicht verletzt und sich quer durch die Stadt bis nach Linz-Urfahr eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert – nicht zurechnungsfähig war, wurde die U-Haft in eine Anhaltung umgewandelt.