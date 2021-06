Fluchtfahrt in Linz: Koranverse im Polizeiverhör

Jener 26-jährige Bosnier, der sich am Mittwoch in Linz mit der Polizei eine Verfolgungsjagd geliefert hat und dabei zwei Beamte verletzte, ist mittlerweile in die Justizanstalt Linz eingeliefert worden. Am Freitag wurde die Untersuchungshaft verhängt. Hinweise auf ein terroristisches Motiv, wie es anfangs im Raum gestanden war, gebe es nach derzeitigen Stand aber nicht, so eine Sprecherin. Es dürfte sich bei dem Mann um einen streng gläubigen Moslem handeln.