Familie: „Safet ist gläubig, aber nicht radikal“

Nach der Amokfahrt von Safet C. in Linz ermitteln Terrorbekämpfer und Verfassungsschützer wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Radikalisierung und schwerer Körperverletzung. Die hier lebende Familie des Bosniers (26), der in Haft sitzt, ist geschockt: „Er ist gläubig, aber nicht radikalisiert.“