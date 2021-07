Gastro-Familie räumt Steuerhinterziehung ein

2,8 Millionen Euro auf 206 Sparbüchern und 780.000 Euro in bar: Diese rekordverdächtige Summe an Schwarzgeld hatte eine Flachauer Gastronomen-Familie gehortet. Am 10. Juni ist der Fall durch das Finanzministerium an die Öffentlichkeit gekommen. Steuerfahnder hatten aber bereits 2019 den Fund im Rahmen von Hausdurchsuchungen gemacht.