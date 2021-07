Von 5,5 Tonnen-Gewicht gegen Bordwand gedrückt

Kranbeschwerungsgewichte haben zwei Arbeiter am Montag auf einer Baustelle in Bad St. Leonhard auf einen Lkw verladen. Dabei rutschte ein Tragegurt aus der Verankerung am Gewicht. Der 5,5 Tonnen schwere Betonblock rutschte weg und drückte einen 28-Jährigen aus Villach an die Lkw-Bordwand.