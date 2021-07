Nächste Hitzewelle rollt auf die Steirer zu

Juli-Rekorde in Greifweite

Noch eine Spur höher klettern die Temperaturen dann in der Wochenmitte. Am Mittwoch und besonders am Donnerstag wird es so richtig heiß - vor allem im Südosten des Landes. Der Höhepunkt des großen Schwitzens ist am Donnerstag erreicht, das Thermometer wird bis zu 37 Grad anzeigen. Noch heißer haben es unsere Nachbarn in Niederösterreich: selbst 39 Grad können dort punktuell nicht ausgeschlossen werden, damit bewegt man sich schon in Richtung der österreichischen Juli-Rekorde der letzten 50 Jahre. Danach bereiten schwere Gewitter der kurzen aber intensiven Hitzewelle ein eher abruptes Ende.