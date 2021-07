Nach Knie-OP: Bayerns Hernandez vier Wochen out

Rolle von Alaba übernehmen

Ausgerechnet Hernandez! Ab der kommender Saison sollte der Weltmeister von 2018 bei den Bayern eigentlich die Rolle von Real-Madrid-Legionär David Alaba in der Innenverteidigung übernehmen. Hernandez plagen immer wieder Knie-Probleme. Vor seinem 80-Millionen-Wechsel von Atlético Madrid zum deutschen Rekordmeister musste er sich im März 2019 in Innsbruck am Innenband des rechten Knies operieren lassen.