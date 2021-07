Plattform verkuppelt Designer, Tischler und Kunden

Vom Esstisch bis zum Nachtkästchen – wer die Internetseite moebelcloud.at aufruft, kann im Onlineshop verschiedene Einrichtungsgegenstände auswählen. „Alles Entwürfe von Designern“, erzählt Felix Hermanutz, der sich zum Ziel gesetzt hat, dass keine Ideen mehr in der Schublade landen sollen. Der 23-Jährige aus Attersee besuchte die HTL in Hallstatt mit Schwerpunkt Interior-Design, war in einem Tischlerbetrieb tätig und wagte den Sprung in die Selbstständigkeit, indem er parallel zum Wirtschaftsinformatik-Studium MöbelCloud gründete.