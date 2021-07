Tiroler Neos fordern Beleuchtung, die „mitdenkt“

„Darunter versteht man Straßenlaternen mit LED-Lampen und intelligenter Steuerungstechnik, die helfen, Strom und Geld zu sparen“, erklärt Leitgeb im Gespräch mit der „Krone“. Sensoren an den Laternen erfassen die Bewegungen von Fahrzeugen, Radlern oder Fußgängern und erhellen sich bei deren Annäherung. Wird der Bereich wieder verlassen, dimmen sich die Lampen automatisch. Wenn kein Bedarf besteht, bleibt das Beleuchtungsniveau also niedrig oder könnten die Lampen auch ganz abgeschaltet werden. „Gerade an wenig genutzten Straßen und Wegen wäre diese Technologie an den Abend- und Nachtstunden sinnvoll“, ist der NEOS-Abgeordnete überzeugt.