Diagnose ist da: Spinazzola bleibt ein Pechvogel

Spinazzola vergoss in der Münchner Allianz-Arena bittere Tränen, gestern reagierte er bereits gefasster: „Ich kann euch nur sagen, dass ich bald zurück sein werde. Davon bin ich überzeugt.“ Zugleich wandte er sich via Instagram an seine Teamkollegen: „Unser gemeinsamer Traum geht weiter, mit dieser Gruppe ist nichts unmöglich.“