Maguire: „Ich möchte kein Spielverderber sein“

Eindrucksvoll

Gareth Southgate (England-Teamchef): „So gut zu spielen in einer Partie mit so einer Bedeutung, das war eindrucksvoll. Wir müssen immer die richtigen Entscheidungen im richtigen Spiel mit dem richtigen System treffen. Alle Spieler waren fantastisch, nicht nur die, die auf dem Platz standen. Wir haben ein toughes Spiel vor uns, Dänemark hat uns im Oktober geschlagen. Die Erwartungen in England werden hoch sein, es ist das schwierigste Spiel, das wir bisher hatten.“