Im Einsatz für die gute Sache

Kramer: „Wenn ich das mache, dann mit 110 Prozent“

„Mein Ziel ist es, mich im nächsten Jahr für die WM auf Hawaii zu qualifizieren“, erklärt der 22-Jährige. Die Idee wurde im Gespräch mit Sara („Ich kann gar nicht beschreiben, wie stolz ich auf sie bin“) geboren. Da diese auf Olympia in Peking zusteuert, wollte auch Tim einen großen Wettkampf bestreiten. Dass er großes Talent mitbringt, wurde 2019 klar, als er ohne spezifisches Training den Ironman 70.3 in Zell am See in unter sieben Stunden beendete.