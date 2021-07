Verstappen nicht zu schlagen! Auch Ferrari schnell

Neben einer weicheren Reifenmischung, die Pirelli für das zweite Österreich-Rennen mit an die Strecke brachte, testeten die Piloten neue und robustere Hinterreifen als Reaktion auf die Reifenplatzer von Baku. Fällt das Feedback positiv aus, werden diese schon im nächsten Rennen in Silverstone eingesetzt. Verstappen war wegen der weicheren Reifen im ersten Freitag-Training bereits deutlich schneller als noch vor einer Woche bei der Vorbereitung auf den Steiermark-GP. Allerdings wurden auch 18 Rundenzeiten wegen Verletzung der Streckenbegrenzung gestrichen, 15 davon alleine in der Schlusskurve Nummer 10.