Steirer Start-up präsentiert intelligente Haustür

System funktioniert mittels Bluetooth

Die Funktionsweise der smarten Tür gleicht jener der bereits erhältlichen Nachrüstlösung Nuki Smart Lock 2.0: Der Wohnungsbesitzer kann seine Tür - auf Wunsch automatisch bei Annäherung - per Smartphone oder Bluetooth-Schlüsselanhänger öffnen, Personen wie Paketboten oder Reinigungskräften Zutritt gewähren und, in Kombination mit der Nuki-WLAN-Bridge, auch über das Internet auf die Tür zugreifen. Einen Nuki-Button direkt an der Tür gibt es auch: Mit ihm kann man beim Verlassen der Wohnung beispielsweise automatisch die Tür versperren lassen.