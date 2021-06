Die Hitzewelle ebbt ab: Abkühlung ist in Sicht

Kaum Niederschlag, extreme Hitze

Durchschnittlich sind es in diesem Monat vier. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik verzeichnete den fünftheißesten Juni. Gespart wurde in den vergangenen 30 Tagen beim Niederschlag. Der Raum Villach kam nur auf insgesamt 104 Millimeter pro Quadratmeter, was einem Defizit von zehn Prozent entspricht. Am wenigsten Regen abbekommen hat die Region um Friesach, die 19 Millimeter bedeuten ein Minus von 80 Prozent. Bauern klagen über die Trockenheit auf ihren Feldern. Sie könnte die Ernte beeinflussen.