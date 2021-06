Falschparker am See können Leben gefährden

In der aktuellen Badesaison kam es an den Paspels-Seen schon zu zwei Notfällen. Die alarmierten Rettungsmannschaften waren aber nicht so schnell bei den Menschen in Not wie es möglich gewesen wäre. Der Grund: Die Zufahrten für die Rettungsmannschaften waren zugeparkt. Deshalb weist die Polizei Rankweil erneut darauf hin, dass diese gut markierten Parkflächen unbedingt freizuhalten sind.