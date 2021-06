LA Clippers wahren mit Sieg ihre Final-Chance

Die Los Angeles Clippers haben das Ausscheiden im Play-off-Halbfinale der NBA vorerst abgewendet. Das Team aus Kalifornien gewann in der Nacht auf Dienstag das fünfte Spiel gegen die Phoenix Suns auswärts mit 116:102 und verkürzte in der „best of seven“-Serie somit auf 2:3. Mit 41 Punkte, 13 Rebounds und sechs Assists war Paul George der überragende Spieler bei den Gästen, die erneut ohne ihren am Knie verletzten Star Kawhi Leonard antraten.