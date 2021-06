Argentinien beendet Gruppenphase mit Kantersieg

Nach einem Foul gegen Gómez traf Messi in der 32. Minute per Strafstoß zum 2:0. Sergio Agüero fand Messi in 41. Minute tief in der gegnerischen Hälfte, Lampe kam weit aus dem Tor heraus und Messi hob den Ball über den Torhüter hinweg zwischen die Pfosten. In der 59. Minute traf Erwin Saavedra nach einem Querpass des bolivianischen Kapitäns Leonel Justiniano zum 3:1. In der 65. Minute verwandelte Lautaro Martínez seinen ersten Ballkontakt zum 4:1.