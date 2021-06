„Peter Hase“ hoppelt wieder auf die große Leinwand

Eigentlich war der Kinostart schon zu Ostern vergangenen Jahres geplant, wurde wegen der Pandemie aber lange verschoben - und läuft nun endlich an. Im Mittelpunkt steht wieder Peter Hase, der mit Bea, Thomas und den anderen Hasen als Wahlfamilie lebt. Der umtriebige Peter aber kann es nicht lassen, verlässt den heimischen Garten und landet in einer Großstadt. Mit seiner spitzbübischen Art kommt er dort gut an. Doch dann gerät seine Hasenfamilie in Gefahr, und Peter muss herausfinden, was für ein Hase er sein will.