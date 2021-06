Computerprogramm aus NÖ als „Spitzenjurist“

In digitalen Gesprächsrunden stellt tecnet equity, die NÖ-Technologiebeteiligungsgesellschaft, Erfolg versprechende Start-ups vor, die heimische Forschungsergebnisse in Wertschöpfung umsetzen. Die „Krone“ begleitet die Serie – und die dritte virtuelle Station führte diesmal in die Landeshauptstadt. An der Fachhochschule wurde dort das Data Licenses Clearance Center (DALLIC) entwickelt.