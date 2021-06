Capello: Österreich-Match wird Italien beflügeln!

Im Viertelfinale trifft Italien am Freitag auf Belgien. Am Samstag war man gegen das ÖFB-Team erst durch ein 2:1 nach Verlängerung in die Runde der besten Acht eingezogen. „Ich habe eine Mannschaft in Schwierigkeiten gesehen. Es war nicht die Mannschaft der anderen Auftritte, die unterhaltsam, agil und schnell ist“, urteilte Capello, der auch als Nationaltrainer in Russland und England gearbeitet hat. „Dieses Spiel hat uns gezeigt, wie schwierig diese EM wird und wie kompliziert es werden wird, bis zum Schluss dabei zu sein.“