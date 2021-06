Drei Schwerverletzte nach Stürzen mit E-Bikes

Der erste Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr im Gemeindegebiet von Obsteig. Ein 59-jähriger Tiroler fuhr in Begleitung seiner Ehefrau mit seinem E-Bike auf einem Forstweg in langsamer Fahrt in Richtung Mötz. „Der Mann kam dabei aus unbekannter Ursache ohne Fremdeinwirkung zu Sturz und zog sich am rechten Bein eine schwere Verletzung zu“, heißt es seitens der Polizei. Er wurde von der Rettung erstversorgt und in das Krankenhaus nach Zams gebracht.