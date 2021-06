Hermans: „Dann ist die Hölle los!“

Wenn man sich umblickt reisen viele Fans tatsächlich ganz klassisch mit dem Wohnwagen an, korrekt?

Stimmt. Und es sind 1.200 Kilometer bis Spielberg. Das nehmen sie nur auf sich, weil es hier so perfekt organisiert ist. Die Duschen gepflegt. Die Bauern, die die Wiesen zur Verfügung stellen, korrekt. So gut wie in Spielberg läuft es nirgends in Europa. Und so nahe an der Strecke wie in Spielberg kann man sonst nirgends kampieren.