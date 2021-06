„Delta könnte uns teilweise den Sommer vermiesen“

Wie gefährlich ist die neue Delta-Variante des Coronavirus? Virologe Norbert Nowotny von der Veterinärmedizinischen Universität Wien hat am Mittwoch eindringlich vor der Mutation gewarnt. Diese zuerst in Indien aufgetretene Variante „scheint sich nicht an den Saisonalitätseffekt zu halten“, sagte er am Mittwoch im Gespräch mit dem TV-Nachrichtensender „Puls 24“. Sie sei hitzeresistenter und um 60 Prozent ansteckender als Alpha (die zuerst in Großbritannien aufgetretene und im Frühling vorherrschende Variante, Anm.).