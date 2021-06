Mancini lobt ÖFB-Team, hatte Angst vor Niederlage

Italien erfüllte gestern aus seiner Sicht die Pflicht, zog mit dem Zittersieg über Österreich zum vierten Mal in Serie ins Viertelfinale der EURO ein. Ciro Immobile und Co. stehen als alleinige nationale Rekordhalter da: Denn Teamchef Roberto Mancini coachte seine Mannen zum 31. Spiel in Folge ohne Niederlage, sie überboten die 82 Jahre alte Bestmarke aus den 30er-Jahren. Imposant dabei die jüngste Serie der „Azzurri“ mit zwölf Erfolgen en suite. Der Trainer war von Österreichs Leistung beeindruckt. „Wir hätten dieses Spiel auch verlieren können“, meinte er.