Neue Naturwelten: Auf Tuchfühlung mit Dachs & Co.

„Viele Menschen nutzen die Natur, haben aber den Bezug und das Verständnis dafür verloren, vergessen, dass das eigentlich der Lebensraum der Tiere ist, in den wir eindringen“, erklärt der Motor hinter dem Mega-Projekt, Franz Mayr-Melnhof. „Wir wollen Brücken schlagen.“ Er betont, dass sich das Angebot nicht nur an Jäger richtet, sondern an alle.